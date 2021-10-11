Украинская актриса Ксения Мишина ответила на едкий вопрос о своем экс-возлюбленном, комике Александре Эллерте.

Артистка редко отвечает своим подписчикам в комментариях, однако в этот раз она не удержалась. Звезда поделилась фотографией, на которой запечатлена рядом с собакой.

— Вот что значит — я у твоих ног, — подписала снимок Мишина.

Любопытных поклонников никак не перестает интересовать вопрос, вместе ли Ксения и Александр. Так, одна из подписчиц спросила: Где ваш любимый исчез? Его все меньше показываете.

На что Ксения шуточно ответила.

— Очень красивый. Боюсь, что уведут, — написала она.

Напомним, 16 июля стало известно, что Александр Эллерт и Ксения Мишина расстались. Артистка написала в Instagram, что они с комиком разошлись внезапно и навсегда.

После этого экс-возлюбленных несколько раз видели вместе — пару застали в аэропорту по дороге на Кипр, а также они посетили свадьбу друзей, на которой Ксения Мишина словила букет невесты. После произошедшего Эллерт подошел к ней и поцеловал.

Поклонники до сих пор не понимают, что происходит между экс-возлюбленными, и надеются на их воссоединение. Кроме того, в сентябре Эллерт рассказал, что скупает все цветы в магазинах для Ксении, а также признался, что лайкает ей все фото.

Сама Ксения заявила, что они переживают кризис, но пытаются восстановить отношения.