Канье Уэст рассказал о сексе Крис Дженнер и Дрейка: Ты знаешь, что это значит

Канье Уэст снова вышел на связь с общественностью — он заявил, что у его бывшей свекрови Крис Дженнер был секс с музыкантом Дрейком.

Об этом артист рассказал в своем последнем трехчасовом подкасте.

— Да, это было тяжело, — заявил Канье.

И хотя оба музыканта уже долгое время конкурируют друг с другом, ранее Уэст называл Дрейка величайшим рэпером всех времен. Когда Канье спросили о смелых заявлениях, артист внезапно вспомнил бойфренда Дженнер — Кори Гэмбла.

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— Ты знаешь, что это значит. Да, Кори, ты знаешь, что это значит, — сказал он.

Впрочем, артист не стал раскрывать всех подробностей, а его бывшая свекровь Крис пока не комментировала заявления музыканта. Скорее всего, ответа никто не дождется.

В последнее время рэпер активно привлекает к себе внимание смелыми заявлениями. В начале месяца Канье Уэст назвал движение Black Lives Matter аферой. Перед этим он появился на модном показе в футболке White Lives Matter. Тогда артиста в очередной раз раскритиковали, но своими мыслями после этого делиться он не перестал.