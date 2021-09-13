Боец UFC Конор Макгрегор устроил потасовку с исполнителем Machine Gun Kelly на премии Video Music Awards в Нью-Йорке.

Conor McGregor out here trying to fight Machine gun Kelly after he denied to take a picture with him #VMAs #ConorMcGregor #MGK pic.twitter.com/qXnfvCHWCa — Shannon Sharpe Burner Account (@shannonsharpeee) September 13, 2021

Бывшего чемпиона UFC и музыканта разнимала служба безопасности. В центре потасовки оказалась и возлюбленная Machine Gun Kell актриса МеганФокс, но охрана вовремя ее вытащила из драки.

TMZ пишет, что ссора началась после того, как Макгрегор якобы попросил Келли сфотографироваться, но получил отказ. Это каким-то образом переросло в то, что музыкант подтолкнул Макгрегора, из-за чего тот пролил свой напиток. Именно тогда Макгрегор якобы бросил свой напиток в Machine Gun Kell, что только усугубило ситуацию.

Однако в тот же вечер Макгрегор в интервью Entertainment Tonight отрицал, что даже знал Machine Gun Kelly до инцидента.

— Со мной ничего не произошло, я сражаюсь только с настоящими бойцами. Я не борюсь с маленькими белыми рэперами Vanilla Ice. Я даже не знаю этого парня. Я ничего о нем не знаю, кроме того, что он с Меган Фокс, — заявил Макгрегор.

Поэтому пока нельзя точно сказать, что именно стало причиной инцидента. Однако оба участника потасовки давно известны публике, как люди с довольно вспыльчивыми характерами.