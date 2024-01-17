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Кейт Миддлтон прооперировали: она проведет в больнице две недели

17 января 2024, 16:48
Татьяна Штерева редактор раздела Lifestyle
Кейт Міддлтон
Источник: Getty Images

Принцессу Уэльскую Кейт Миддлтон планово прооперировали. Ей придется пробыть в больнице пару недель, поэтому герцогиня Кембриджская извинилась за свое отсутствие на различных мероприятиях.

Кейт Миддлтон прооперировали — что известно

В Кенсингтонском дворце сообщили, что королевская особа успешно перенесла плановую операцию на брюшной полости. Ожидается, что в клинике ей придется пробыть от 10 до 14 дней, после чего она вернется домой для дальнейшего восстановления. Согласно рекомендациям врачей, Кейт Миддлтон придется отложить все публичные активности по крайней мере до Пасхи.

Официальные представители принцессы Уэльской отметили, что ей очень приятна забота ее поклонников. Однако она рассчитывает на определенную приватность и возможность спокойно восстановиться, чтобы уделять внимание своим детям.

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В Кенсингтонском дворце пообещали делиться новой информацией о состоянии Кейт Миддлтон и добавили, что она вернется к своим обязанностям так быстро, как только сможет.

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