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Фото Персоны

Копия мамы. Мисс Вселенная Украина 2023 показала себя в детстве

17 января 2024, 14:58
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Ангеліна Усанова

Мисс Вселенная Украина 2023 Ангелина Усанова поделилась своими детскими фото. По ее словам, она показывает архивные кадры подписчикам впервые.

Ангелина Усанова показала, какой была в детстве

В Instagram Усанова обнародовала серию архивных фото, на которых предстала совсем маленькой. Также она поделилась ярким воспоминанием о родителях.

— У меня, например, как родители пели колыбельные под гитару, а также читали книги из нашей большой домашней библиотеки. А еще интересный факт обо мне: до одного года у меня были синие глаза, а потом они изменили цвет на зеленый, — поделилась Ангелина.

Поклонники оценили детские фото Усановой, отметив, что она очень похожа на свою маму.

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  • Вы — копия мамы.
  • Хорошо, что поделились фото. Видно, что вы и в детстве были красавицей.
  • Какие красивые фото. Вы очень похожи на маму. А папа как будто с фото модного журнала.
  • Вы — красавица и в детстве, и сейчас. А еще копия мамы.
  • На последнем фото точно ты, — пишут пользователи сети.
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Напомним, в ноябре состоялся конкурс Мисс Вселенная 2023, на котором Украину представляла Ангелина Усанова. К сожалению, ей не удалось попасть в топ-20 финалисток.

Фото: Ангелина Усанова

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