Мисс Вселенная Украина 2023 Ангелина Усанова поделилась своими детскими фото. По ее словам, она показывает архивные кадры подписчикам впервые.

Ангелина Усанова показала, какой была в детстве

В Instagram Усанова обнародовала серию архивных фото, на которых предстала совсем маленькой. Также она поделилась ярким воспоминанием о родителях.

— У меня, например, как родители пели колыбельные под гитару, а также читали книги из нашей большой домашней библиотеки. А еще интересный факт обо мне: до одного года у меня были синие глаза, а потом они изменили цвет на зеленый, — поделилась Ангелина.

Поклонники оценили детские фото Усановой, отметив, что она очень похожа на свою маму.

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Вы — копия мамы.

Хорошо, что поделились фото. Видно, что вы и в детстве были красавицей.

Какие красивые фото. Вы очень похожи на маму. А папа как будто с фото модного журнала.

Вы — красавица и в детстве, и сейчас. А еще копия мамы.

На последнем фото точно ты, — пишут пользователи сети.

Напомним, в ноябре состоялся конкурс Мисс Вселенная 2023, на котором Украину представляла Ангелина Усанова. К сожалению, ей не удалось попасть в топ-20 финалисток.

Фото: Ангелина Усанова