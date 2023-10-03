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Специфический юмор: Козловский показал, как поднимает настроение на фронте

3 октября 2023, 16:01
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Козловський
Источник: Виталий Козловский

Музыкант и военный Виталий Козловский показал свой юмор во время службы в Instagram.

Так, Козловский воспользовался мемом со строчкой песни Hello артистки Адель. В ролике музыкант драматично поет, но творческий процесс прерывает голос командира, который звучит неизвестно откуда.

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— Когда неожиданно перед тобой появился командир, — кратко подписал ролик Виталий.

Сам артист активно показывает службу в условиях войны без прикрас. К примеру, недавно Козловский провел экскурсию по блиндажу, где он отдыхает и спит вместе со своими братьями по оружию. Музыкант признается — ночью по нему ползают мышки, а аллергия создает ему серьезные проблемы. 

Впрочем, музыкант не теряет оптимизма и также делится своими умениями, полученными во время службы. К примеру, в сентябре Козловской прошел посвящение в артиллеристы. Музыкант сделал выстрел из 122-мм орудия, а его сослуживцы провели важный обряд.

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