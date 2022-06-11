В метро Киева и Днепра накануне звезды шоу-бизнеса устроили импровизированные концерты.

На станции метро Майдан Независимости поддержать людей песней решила Нино Катамадзе.

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Грузинская джазовая певица, в частности, исполнила на украинском Чорнобривці.

Верка Сердючка спела символическую песню Геть з України, москаль некрасівий.

Фраза из песни еще в 90-х руках звучала в миниатюре Верки Сердючки Монолог балерины Беллы Куценко.

После полномасштабного вторжения РФ украинцы вспомнили эти слова из монолога, после чего они стали чуть ли не всенародным лозунгом.

Певица Jerry Heil даже положила эту фразу на музыку.

Группа ТНМК, участники которой сейчас защищают Украину от российских захватчиков, вырвались в отпуск с фронта для благотворительного концерта в подземке Днепра.

Пели исполнители бесплатно, однако призывали людей перечислять средства для покупки кареты скорой помощи для Оперативного командования Восток.

Фото: VERKA SERDUCHKA