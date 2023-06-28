Телеведущий Алексей Суханов рассказал об отношениях со своими родителями, который живут в России.

Родители Алексея поддерживают политику кровавого диктатора Владимира Путина. Сам он говорит, что раньше мы могли бояться многих вещей, но со временем перестаем это делать. И это процесс изменения обстоятельств, на который никак повлиять нельзя.

— Ты знаешь, бывают моменты в жизни, и я сожалею, если откровенно, что такое произошло, когда посторонние становятся родными, а родные не доказывают свое родство, — сказал Суханов.

Говорит, вины никакой не чувствует и компромисса быть не может.

— Я затрагиваю эту тему, потому что для меня это принципиально. Потому что когда мы сейчас снимаем интервью с детьми, потерявшими своих родителей, с женами, потерявшими своих мужей, я смотрю в эти глаза. Для меня нет компромисса, — подчеркнул он.

Добавляет, каждый человек, у которого есть паспорт РФ, причастен к убийствам, к геноциду и тому, что происходит в Украине. Говорит, что молчать об этом не хочет, ведь для него имеет важное значение позиция каждого человека.

Отметим, Алексей Суханов родом из России. В 2012 году он еще совмещал роботу на телеканалах Украины и РФ. В 2014-м окончательно переехал в нашу страну и очертил свою позицию.