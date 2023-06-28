Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Видео Персоны

Меня вывозили в лес, это был ужас! Полякова вспомнила, как ночью убегала от насильников

28 июня 2023, 13:34
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Меня вывозили в лес, это был ужас! Полякова вспомнила, как ночью убегала от насильников

Певица Оля Полякова рассказала, как ее однажды вывезли в лес и хотели изнасиловать. Было это в Виннице.

Говорит, сильно тогда удивилась, что ее отпустили, но вспоминая дорогу назад, отмечает, это был ужас.

— Хотели меня изнасиловать. Где-то с кем-то были знакомы, сели в машину, завезли, что-то там от нас хотели. Слава Богу, никогда меня не насиловали, но это был не единственный случай, — вспоминает Оля.

Добавляет, один раз ее также завезли на дачу, откуда она ночью шла пешком. Со злоумышленниками Поляковой всегда удавалось договориться.

— Говорила, что я девственница, тогда это было правдой, мне было 16 лет. Один меня даже когда-то вывез и завез домой, со словами: — Скажи своей маме, что она классно тебя воспитала. Я ему тогда сказала, чтобы он представил, что когда-то у него родится дочь и кто-то вот такое сделает с ней. Он в момент завел машину и привез домой, — поделилась исполнительница.

Отмечает, всегда в Виннице к ней кто-то цеплялся и всегда было какое-то дело от “братков”. Однажды она начала с одним таким встречаться.

— Когда я захотела его бросить, он навел на меня своих друзей, подпалил мне квартиру. Они меня побили, я три месяца лежала в больнице. Это были отвратительно ужасные реалии 1990-х годов безнаказанности, — подчеркнула Полякова.

Читайте также:
Оля ПоляковаОля Полякова даст $5 тыс. тому, кто плюнет и даст пинка Баскову и Лепсу

Теги
Оля Полякова
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь