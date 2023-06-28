Телеведучий Олексій Суханов розповів про стосунки зі своїми батьками, які живуть у Росії.

Батьки Олексія підтримують політику кривавого диктатора Володимира Путіна. Сам він каже, що раніше ми могли боятися багатьох речей, але з часом припиняємо це робити. І це процес зміни обставин, на який ніяк вплинути не можна.

– Ти знаєш, бувають моменти в житті, і я шкодую, якщо відверто, що таке сталося, коли сторонні стають рідними, а рідні не доводять свою спорідненість, – сказав Суханов.

Каже, жодної провини не відчуває і компромісу бути не може.

– Я чіпаю цю тему, тому що для мене це принципово. Тому що коли ми зараз знімаємо інтерв’ю з дітьми, які втратили своїх батьків, із дружинами, які втратили своїх чоловіків, я дивлюся в ці очі. Для мене немає компромісу, – наголосив він.

Додає, кожна людина, яка має паспорт РФ, причетна до вбивств, до геноциду й того, що відбувається в Україні. Каже, мовчати про це не хоче, бо для нього має важливе значення позиція кожної людини.

Зазначимо, Олексій Суханов родом із Росії. У 2012 році він ще поєднував роботу на телеканалах України та РФ. У 2014-му остаточно переїхав до нашої країни й окреслив свою позицію.