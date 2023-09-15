Известный YouTube-блогер Дед Олесь (Александр Мигун) умер в ночь на 5 сентября после тяжелой болезни.

Причиной смерти стала последняя стадия онкологии, которую у него обнаружили пять лет назад. Дед Олесь был победителем топ-100 блогеров Украины 2019 в категории Народный выбор.

В последние годы он проводил стримы в чат-рулетке, в которых противостоял российской пропаганде.

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Александр Мигун родился в Запорожье в 1952 году. До блогерства он был первоклассным пилотом, командиром воздушного судна и офицером ВВС. Летал в спортивной, военной и гражданской авиации. Имел общий официальный налет более 10 тыс. часов на самолетах Л-29, МиГ-21, Ан-2, Ан-24. С 1990-го – на пенсии.

После работал в общеобразовательной школе учителем допризывной подготовки. А деятельность блогера начал в 2011 году.

Дед Олесь вел стримы одновременно на нескольких платформах, но основным был YouTube, на котором он открыл десяток каналов и имел несколько сотен тысяч подписчиков. Александр Мигун собирал около пяти тысяч онлайн аудитории на своих эфирах.

Профессионально ставил на место всех одурманенных российской пропагандой собеседников и развеивал мифы кремлевской пропаганды. Был патриотом Украины.

У него осталась жена Галина, дети и внуки. Похоронили блогера в Черкасской области.

В большом интервью Фактам ICTV Дед Олесь рассказывал, почему решил стать блогером, как ему удается разговорить собеседников, а также дал советы новичкам в этой сфере.