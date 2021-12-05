Каждый год 13 декабря православные отмечают День Андрея Первозванного. Этот великий церковный праздник был установлен в память первого ученика Сына Божьего.

В народных традициях День Андрея издавна считался лучшим временем для гаданий на любовь и судьбу. По приметам этого праздника предсказывали зимнюю погоду.

История праздника

Великомученик Андрей был самым близким учеником пророка Иоанна Предтечи, который крестил Иисуса Христа. Святой Иоанн сам направил будущих апостолов Андрея Первозванного и Иоанна Богослова к Иисусу, указав, что он есть Агнец Божий.

Андрей первым из апостолов последовал за Христом, а затем привел к нему своего брата Петра. Потому апостола Андрея и называют Первозванным.

Он проповедовал христианство в странах Черного моря, в частности в Иверии, Скифии, Фракии.

Согласно легендам, Андрей Первозванный побывал на территории Украины и установил крест на склонах реки Днепр.

Ученик Христа сказал, что на этом месте появится могущественный город. Таким образом Андрей Первозванный предсказал возникновение Киева.

Кроме того, великомученик был рыбаком, поэтому его фигура сейчас является святой для тех, чья деятельность связана с водой. Согласно легендам, свой путь Андрей закончил примерно в 70 году после Рождества Христова. Его приказали распять на кресте в городе Патры, что в Греции.