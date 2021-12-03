Команда Дизель Шоу приготовила сюрприз для своих зрителей – масштабный пятичасовой новогодний концерт в эфире ICTV 31 декабря. Поклонники смогут насладиться праздничными номерами, новогодними песнями, огромным количество известных звезд, яркими постановками, трюками и неожиданными героями.

Шеф-редактор Дизель Студио Алексей Бланарь поделился некоторыми деталями создания шоу.

– У нас будет куча неожиданных фишек. Новые номера создавали специально на новогодние и актуальные темы. Мы всегда оперативно реагируем на все наши реалии и “ударяем” по ним шутками, — рассказывает Алексей.

Команда покажет любимого профессора в исполнении Дмитрия Танковича, а такжке легендарную Галину Кондратьевну. Хабалка Галя появится в своем обычном амплуа – на этот раз в салоне самолета. Также на сцене появятся и другие уже знакомые герои — Губернаторы, Деды Морозы, Снегурочки, которые подготовили настоящие чудеса и новогодние сюрпризы.

– Мы готовим уникальные номера. Наша Виктория Булитко проделает сложный трюк — такое в нашем шоу произойдет впервые!, — добавил шеф-редактор.

Музыкальные номера также удивят зрителей.

– Под одну из песен актеры выйдут в карнавальных костюмах. В новогоднем Дизель Шоу вы увидите, кто превратится в Тигренка, а кто станет Мальвиной, – рассказывает Бланарь.

Также на новогоднем шоу выступят самые известные и талантливые звезды: Лайма Вайкуле, Александр Пономарев, NK, Собчук, Dzidzio, Светлана Тарабарова, Ирина Федишин, ТИК, Алина Гросу, Артем Пивоваров и главное украшение новогодних праздников – Верка Сердючка.

Смотрите премьеру новогоднего выпуска Дизель Шоу 31 декабря в 20:00 на канале ICTV.