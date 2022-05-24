После победы группы Kalush Orchestra на Евровидении 2022 такой предмет гардероба, как розовая панама, стал особо популярным. Все потому что эта вещь является неотъемлемым атрибутом имиджа фронтмена коллектива Олега Псюка.

Факты ICTV вместе с персональным стилистом Юлией Крыжалко разобрались — как и с чем носить трендовую панаму и составили модные образы как для женщин, так и для мужчин.

— Украина стала брендом и задает тон всему миру! На арену стремительно ворвалась знаменитая розовая панама. Яркий цвет, как луч надежды на нашу скорую победу, которая дает о себе знать в ежедневных образах, — отметила Юлия.

Стилист рекомендует добавить акцентный цвет в сочетании с нейтральными оттенками и предлагает использовать прием монохрома. Формула лука для женщин — нейтральный oversize жакет, трикотажный топ, бежевые широкие костюмные брюки, открытые туфли на низком ходу, розовая панама и сумка-тоут в тон панамы.

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Монохромный образ для мужчин — бежевая рубашка, бежевые джинсы, белые кеды, розовая панама и сумка через плечо.

Советует Юлия и миксовать между собой стили, например, сити-кэжуал и спортивный.

Формула образа для женщин — льняная рубашка, джинсы прямого кроя, бежевая панама, бежевые кеды и вязаная сумка.

Лук для мужчин — розовая футболка, джинсовая рубашка, джинсы, белые кеды и розовая панама.

Образы с панамой можно сочетать и с платьями. Например, платье-миди в принт, босоножки на каблуке, сумка shoulder bag и бежевая панама.

Хорошо панама будет смотреться и с этническим стилем. Формула лука для женщин — синяя рубашка с белой вышивкой, молочные костюмные брюки прямого кроя, босоножки на каблуке, белая панама и сумка с бахромой. Стоит отметить, что такие сумки сейчас — тренд, который прослеживается во многих коллекциях.

Мужской образ — льняная вышиванка, бежевые джинсы, лоферы и белая панама.

Панама — универсальная вещь в аксессуарной группе, с которой можно составить множество стильных и классных образов.