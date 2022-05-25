Группа Kalush Orchestra продолжает задавать тренды. После их победы на Евровидении 2022 внимание приковано не только к розовой панаме фронтмена Олега Псюка, но и к узору “под ковер”. Все потому, что в коллективе есть загадочный участник — КилимМэн, лицо и тело которого покрывает костюм.

Факты ICTV вместе с персональным стилистом Марией Горбачевой разобрались, как и с чем носить узор “под ковер”, а также подготовили идеи стильных образов.

Один из самых универсальных и обязательных элементов в гардеробе — жакет. Самобытные жакеты ручной работы с узором “под ковер” можно

поискать в винтажных магазинах, у народных мастеров и украинских брендов.

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— Мой эталон — artisanal jacket дизайнера Лилии Литковской, вдохновляйтесь, — отметила Мария.

Поклонникам свободных и элегантных силуэтов стилист предлагает обратить внимание на образ ниже.

Многие бренды делают отсылку к этническим мотивам в своих коллекциях — многослойная фактурная одежда, головные уборы в такой же яркой цветовой палитре зачастую берут свои истоки в национальных костюмах.

Не бойтесь перебора с аксессуарами, это именно тот случай, когда массивные пояса, украшения и яркие цвета не будут лишними, а добавят в образ шарма.

Если сомневаетесь в total look или это не ваше, попробуйте стилизовать свой образ только за счет аксессуаров, например, пояса. Он может быть главным акцентом и прекрасно сочетаться с летним платьем или кафтаном.

Можно сделать акцент только на обуви, мюли с тканным узором “под ковер” будут отличным дополнением к любому простому и повседневному образу.

Сумки, жилеты и пончо в данной технике на пике популярности. Они стильно сочетаются с бахромой и замшей.

Жакардовые джинсы от дизайнера Ксении Шнайдер уже давно стали модным хитом.