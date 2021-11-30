Украинская актриса Иванна Сахно, которая живет и строит карьеру в США, получила роль в сериале Звездные войны: Асока для стриминговой платформы Disney+.

Лента станет сиквелом сериала Мандалорец, съемки должны начаться в начале 2022 года. Иванна сыграет нового персонажа, созданного специально для сериала.

Также в актерский состав вошли Розарио Доусон, которая воплотит главную героиню Асока Тано, и Наташа Лю Бордиццо, которая сыграет Сабину Рен. В свою роль Дарта Вейдера вернется и актер Хейден Кристенсен.

Сама Иванна Сахно информацию о съемках в сериале по вселенной Звездных войн пока не комментировала.

Напомним, что 24-летняя Иванна Сахно родилась в Киеве в семье работников кино. Впоследствии она вместе с родителями переехала в Лос-Анджелес, США.

В Голливуде о Сахно стало известно после участия в малобюджетных лентах Дерево из тела и Убрать назад нельзя.

Но настоящую популярность она получила только в 2018-м, когда на экраны вышли два крупнобюджетных блокбастера с ее участием.

Иванна сыграла одну из главных ролей в ленте Тихоокеанский рубеж 2. А также воплотила роль наемной убийцы в фильме Шпион, который меня кинул. Недавно Сахно снялась в нескольких эпизодах сериала Меломанка с Зои Кравиц.