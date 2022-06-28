Украинская группа Kalush Orchestra запишет совместный трек с представителем Великобритании на Евровидении 2022 Сэмом Райдером. Артист занял второе место на международном песенном конкурсе.
Фронтмен Kalush Orchestra Олег Псюк сказал, что песню планируют выпустить в ближайшем будущем.
— Мы уже обсудили это с ним, и планируем выпустить наше музыкальное произведение в ближайшее время. Мы очень хотим, чтобы все его услышали, — отметил музыкант.
Также он отметил, что не готов раскрывать подробности и пока что это секрет.
Ранее Сэм Райдер также говорил, что они готовят для фанатов сюрприз.
Напомним, Kalush Orchestra заняли первое место на Евровидении 2022. Коллектив представлял нашу страну с песней Stefania.
Конкурс в 2023 году должен был состоятся в Украине, однако организаторы заявила, что он не может быть проведен в нашей стране. Как альтернативу — предложили сделать Евровидение 2023 в Великобритании.