Группа Kalush Orchestra получит новый хрустальный кубок победителя международного песенного конкурса Евровидение 2022.

29 мая Kalush Orchestra продала свой кубок на благотворительном аукционе. Сумма, за которую удалось продать награду составила $900 тыс.

Благотворительный аукцион группа организовала вместе с ведущим и волонтером Сергеем Притулой. Изначально розыгрыш должен был пройти 28 мая, однако из-за того, что борьба оказалась жаркой, его перенесли на день.

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Обладателем трофея стала украинская криптовалютная биржа WhiteBIT. За эти деньги благотворительный фонд сможет купить украинский многоцелевой БПЛА, предназначенный для воздушной разведки и боевого применения.

Стоит отметить, что во время прямого эфира ставка выросла с $45 тыс. до $900 тыс. всего за один час.

Также была продана и розовая панама фронтмена группы Олега Псюка. Вещь ушла с лота за 11 млн грн.