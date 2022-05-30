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Kalush Orchestra получат новый хрустальный кубок Евровидения 2022

30 мая 2022, 17:09
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Kalush Orchestra
Источник: Getty Images

Группа Kalush Orchestra получит новый хрустальный кубок победителя международного песенного конкурса Евровидение 2022.

29 мая Kalush Orchestra продала свой кубок на благотворительном аукционе.  Сумма, за которую удалось продать награду составила $900 тыс.

Благотворительный аукцион группа организовала вместе с ведущим и волонтером Сергеем Притулой. Изначально розыгрыш должен был пройти 28 мая, однако из-за того, что борьба оказалась жаркой, его перенесли на день.

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Обладателем трофея стала украинская криптовалютная биржа WhiteBIT. За эти деньги благотворительный фонд сможет купить украинский многоцелевой БПЛА, предназначенный для воздушной разведки и боевого применения.

Стоит отметить, что во время прямого эфира ставка выросла с $45 тыс. до $900 тыс. всего за один час.

Также была продана и розовая панама фронтмена группы Олега Псюка. Вещь ушла с лота за 11 млн грн.

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Теги
Kalush, Евровидение
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