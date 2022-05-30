Группа Kalush Orchestra получит новый хрустальный кубок победителя международного песенного конкурса Евровидение 2022.
29 мая Kalush Orchestra продала свой кубок на благотворительном аукционе. Сумма, за которую удалось продать награду составила $900 тыс.
Благотворительный аукцион группа организовала вместе с ведущим и волонтером Сергеем Притулой. Изначально розыгрыш должен был пройти 28 мая, однако из-за того, что борьба оказалась жаркой, его перенесли на день.
Обладателем трофея стала украинская криптовалютная биржа WhiteBIT. За эти деньги благотворительный фонд сможет купить украинский многоцелевой БПЛА, предназначенный для воздушной разведки и боевого применения.
Стоит отметить, что во время прямого эфира ставка выросла с $45 тыс. до $900 тыс. всего за один час.
Также была продана и розовая панама фронтмена группы Олега Псюка. Вещь ушла с лота за 11 млн грн.