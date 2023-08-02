Американская модель Кайли Дженнер и актер Тимоти Шаламе расстались. Впервые слухи об их романе появились в начале 2023 года.

По словам источника, Кайли говорит людям, что все между ними естественно разрешилось, а отношения сошли на нет, поскольку они оба заняты и путешествуют. Однако некоторые поговаривают, что Дженнер бросили. Об этом пишет Life & Style.

— Но друзья шепчутся, что Кайли бросили, — отметил инсайдер.

Некоторые близкие модели даже подозревают, что 27-летний актер Дюны использовал 25-летнюю звезду реалити-шоу для рекламы своего будущего фильма Вонка.

— Кайли ведет себя непринужденно в этой ситуации, но ее друзья знают, что ей должно быть обидно. Тимоти был первым парнем, с которым она действительно провела время после расставания с Трэвисом Скоттом. Она даже познакомила его со своей семьей, — подчеркнул источник.

Слухи об их романе появились в конце января 2023 года. Сами они свои отношения не комментировали.

До этого Кайли Дженнер была вместе с Трэвисом Скоттом, но в начале года они расстались.