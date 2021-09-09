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Что, снова? Баста едет с концертом в Украину

9 сентября, 18:57 Каріна Зуєва
Что, снова? Баста едет с концертом в Украину
Источник: Баста

Российский рэпер Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко) планирует дать концерт в Киеве. Это будет третий визит артиста в Украину за 2021 год.

Выступление музыканта в столице запланировано на зиму на День святого Николая — 19 декабря. Концерт пройдет в ночном клубе Stereo plaza и начнется в 19.00. Билеты уже в продаже, их цена стартует от 900 грн до 5 тыс. грн.

Баста

Примечательно то, что на официальном сайте рэпера нет информации о концерте в Киеве, а на декабрь размещено только одно объявление о выступлении в Москве. Однако украинские сервисы активно продают билеты, которых, к слову, осталось не так много.

Напомним, что в августа Баста дал концерт в Одессе. Исполнитель появился на сцене 8 числа в ночном клубе Ibiza Beach Club. Зрители не придерживались карантинных норм и стояли близко друг к другу без защитных масок.

Сам рэпер вышел на сцену с двухчасовым опозданием. Концерты Басты в Украине всегда вызывают немалое обсуждение, поскольку патриотически настроенные люди хотят задать ему немало ключевых вопросов, касаемых политики.

Напомним, что в январе 2018 года Басте запретили въезд в Украину, поскольку артист выступал в аннексированном Крыму. В сентябре 2020 года Минкульт исключил рэпера из списка лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины и которым запрещен въезд на территорию нашей страны.

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Теги
Баста , Київ , Концерт
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