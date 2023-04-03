Каждая из нас хочет выглядеть красиво, модно и стильно, однако это не значит, что вещи должны быть только брендовыми, прическа – сделанной у лучших стилистов, и профессиональный макияж. Нет, главное — чувство вкуса и качество.

Например, правильно сформировать свой гардероб бывает сложно, а потому мы допускаем ошибки. Не менее важно — уметь подобрать одежду не только к типу своей фигуры, но и к своему стилю жизни.

Персональный стилист Юлия Крыжалка назвала Фактам ICTV топ ошибок при формировании женского гардероба, чтобы вы смогли ознакомиться с ними и более не допускать.

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Отсутствие стратегии. Покупаем импульсивно, по настроению, не определяя список приоритетных вещей, которые нам нужны.

Например, в нашем гардеробе мы ставим акцент на деловой и женственный стили. Любим платья, юбки и over size пальто, но нам не хватает нежной обуви, чтобы завершить общую картину. Соответственно, в список покупок мы вписываем в приоритетный список туфли, балетки, которые будут дополнением ко всем таким образам.

Отсутствие понимания формирования инвестиций в собственный гардероб. К примеру, вместо 2-5 вещей, лучше выбрать одну, но очень качественную.

— Простое упражнение, которое рассказываю своим клиентам: например, пальто стоит 9 тыс. грн. Его мы наденем тысячу раз: значит, 9 тыс. делим на 1 тысячу, получается 9 грн – стоимость одного выхода. Выводы очевидны, — поделилась лайфхаком Юлия.

Одежда по не вашему типу фигуры. К примеру, у вас тип фигуры яблочко, соответственно, поясные плечевые изделия с массивным декорированием в зоне талии (карманы, принты) будут делать вас только больше.

Качество тканей. Часто, покупая вещь, мы не читаем этикетки, однако, например, качественное пальто должно иметь не менее 60% натуральных тканей: вискоза, кашемир.

— Чем больше синтетики, тем меньше износостойкость и хуже вид изделий. Действительно хороший состав вещей — суперсильно влияет на ваш общий вид, — подчеркнула стилист.

Неправильное хранение и стирка. К примеру, вещи из трикотажа не храним на вешалках, поскольку так мы их растягиваем.

Вещи из льна — не стираем при высоких температурах, так они станут на несколько размеров меньше. Важное правило: читаем этикетки и внимательно относимся к уходу за вещами в соответствии с их типом.