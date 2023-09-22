Российская актриса Мария Машкова нашла свою сестру в Украине — ею оказалась украинка Мила Зеленская. Необычной историей жительница Харькова поделилась в Instagram.

Стоит отметить, что сама Мария активно выступает против войны в Украине, а вот ее отец Владимир Машков — ярый путинист, который поддерживает войну и диктаторский режим в России.

Что касается украинки, то в октябре Мила поедет в Молдову, чтобы с сестрой презентовать книгу об их общей прапрабабушке Мелании Зеленской.

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— В YouTube мне попалось видео об отце Маши — в нем сообщалось, что бабушкой Владимира Машкова была Надежда Зеленская. В сети я нашла генеалогическое дерево, где и была указана Мелания Зеленская, ее сын Дмитрий (мой прадед), ее дочь Надежда (прабабушка Маши) и еще сын Алексей Зеленский, — рассказала о своем открытии Мила.

Учитывая позицию Марии, украинка написала актрисе.

— Были слезы, тряслись руки, мне не верилось… Я поражена тем, что у меня есть замечательная старшая сестра, которая со мной сейчас на связи каждый день, даже в моменты обстрелов. У меня теперь есть опора в виде семьи, и это ну очень важно в такое время, — добавила жительница Харькова.

Мила также заявила, что официально меняет фамилию на Зеленская, и давно это должна была сделать после развода.

Фото: Мария Машкова, Мила Зеленськая