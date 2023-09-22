Російська актриса Марія Машкова знайшла свою сестру в Україні – нею виявилася українка Міла Зеленська. Незвичайною історією мешканка Харкова поділилася в Instagram.

Варто зазначити, що сама Марія активно виступає проти війни в Україні, а ось її батько Володимир Машков – затятий путініст, який підтримує війну і диктаторський режим у Росії.

Що стосується українки, то в жовтні Міла поїде до Молдови, щоб із сестрою презентувати книгу про їхню спільну прапрабабусю Меланію Зеленську.

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– У YouTube мені трапилося відео про батька Маші – у ньому повідомлялося, що бабусею Володимира Машкова була Надія Зеленська. У мережі я знайшла генеалогічне дерево, де й було вказано Меланію Зеленську, її сина Дмитра (мій прадід), її доньку Надію (прабабуся Маші) і ще сина Олексія Зеленського, – розповіла про своє відкриття Міла.

З огляду на позицію Марії, українка написала актрисі.

– Були сльози, тряслися руки, мені не вірилося… Я вражена тим, що в мене є чудова старша сестра, яка зі мною зараз на зв’язку щодня, навіть у моменти обстрілів. У мене тепер є опора у вигляді сім’ї і це ну дуже важливо в такий час, – додала мешканка Харкова.

Міла також заявила, що офіційно змінює прізвище на Зеленська, і давно це мала зробити після розлучення.

Фото: Марія Машкова, Міла Зеленська