Украинский мультиартист Дмитрий Монатик (Monatik) записал видеообращение к россиянам и белорусам. Он заявил, что всегда своим творчеством старался нести мир, любовь и веру в мечту, однако сейчас все это рушится на глазах.

Дмитрий сказал, что украинцы уже которой день стараются достучатся до русских и белорусов, однако многие делаю вид, что слышать не хотят.

— Многие слышат, но делают вид, что нет. Многие слышат, но не верят. Как можно не верить, когда эти взрывы сейчас происходят в Украине? Они такие громкие, что их слышит весь мир. Я обращаюсь к людям в России, к людям в Белоруссии, услышьте, пожалуйста, правду. Это не спасение, это война. Весь мир кричит о том, что русская власть пересекла территорию Украины, границы и с войной, огнем, взрывами, пулями, разрывает огнем на части, — сказал Дмитрий.

Он отметил, что час у украинцев длится как день, а день как год.

— Это так больно. Люди вынуждены были бросить свои дома, квартиры, все, что у них есть, лишь бы спасти и хоть как-то обезопасить свою семью, — подчеркнул Дмитрий.

Он сказал, что наши переписки сейчас, звонки друг другу, это вопросы — Как вы? Где вы? Вы живы? Все ли у вас в порядке, вы в безопасности? Многие отвечают — Мы под обстрелом. Рядом взорвалась ракета. Упала ракета.

— Многие не отвечают и это очень больно. Вы даже не представляете насколько. Многие из вас были у нас на концертах и там всегда кружил мир. Сегодня он остановился, просто рушится на части. Я понимаю, что идет большая информационная война и вы можете абсолютно иначе думать, но услышьте нас — украинцев. Это война, сейчас погибают наши мирные жители и разрушаются потрясающие родные города, — сказал Монатик.

Артист подчеркнул, что это не то, что не по-братски, это не по-человечески. Также он сказал, что видит много людей, которые говорят на свой страх и риск в России, Белоруссии.

— Боятся высказываться, но делают это. За это вам большая благодарность. Это очень ценно и необходимо нам сегодня. Мы вас за это благодарим. Люди по всему миру которые не молчат и кричат об этой войне — спасибо вам за то, что вы люди. Мне кажется, что у людей есть большая сила и я не хочу терять в нее веру. Я верю, что люди, которые сегодня говорят правду, могут изменить этот мир и остановить войну, — сказал певец.

Он призвал всех вместе стараться остановить эту никому не нужную войну в прекрасной стране Украина.

24 февраля Россия напала на Украину и начала полномасштабную войну. Уже шестой день наши города и мирных жители страдают от действий оккупантов, однако ЗСУ дают им отпор, достойно защищая территории нашей страны.

Против России выступают все цивилизованные страны, а также всемирно известные люди. Что происходит на шестые сутки войны в Украине — читайте на Фактах ICTV.