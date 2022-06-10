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Игнорируйте: Илон Маск сказал сотрудникам Tesla, как реагировать на скандал с Twitter

10 июня 2022, 13:10
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Илон Маск
Источник: Getty Images

Американский миллиардер и глава SpaceX Илон Маск проинструктировал сотрудников Tesla по поводу его скандальной темы с покупкой социальной сети Twitter.

Попытка предпринимателя купить соцсеть и сделать ее приватной повлияла на компанию. Во-первых, бизнесмен продал акции Tesla, чтобы профинансировать приобретение, что негативно повлияло на акции и, соответственно, моральный дух сотрудников.

Во-вторых, вокруг приобретения ходило много споров, что касалось на политическом уровне и сотрудников Tesla.

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Один из сотрудников компании на собрании спросил Маска, как проблемы с Twitter влияют на работников Tesla и что он может сделать, чтобы оградить их от этого.

— Ну, ты знаешь. Игнорируйте Twitter. Игнорировать. Игнорировать, — сказал предприниматель.

Затем Маск выступил с предложением купить компанию социальных сетей и попытаться превратить их в платформу для свободы слова. Во время презентации он упомянул, что стремится к тому, чтобы около 80% американцев были на платформе.

Ранее мы писали, что Илон Маск хочет уволить тысячи сотрудников Tesla. Бизнесмен заявил, что у него плохое предчувствие насчет экономики, поэтому он хочет сократить 10% сотрудников корпорации.

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Источник
Electrek
Теги
Tesla Twitter Илон Маск
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