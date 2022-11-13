Группа Kozak System спела об освобождении Херсона. Композиция получила название А до Херсона повернулася весна. Сделали это участники коллектива в довольно необычном для выступления месте — на заправке под Житомиром.
Слушатели, среди которых были и жители освобожденного города, не смогли сдержать слез.
— А до Херсона повернулася весна. Хоч осінь за вікном давно гойдає листя. І змиє дощ усе, що залишила війна. На площі знов лунає українська пісня, — поет Kozak System.
Коллектив отметил, что это был самый быстрый релиз песни — от рождения до зрителя.
— В бусе по дороге домой написали песню и презентовали ее на OKKO под Житомиром. Символично, что наткнулись на херсонцев, которые со слезами на глазах возвращаются домой. Слава Украине! Слава ВСУ! — сказали участники группы.