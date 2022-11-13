Группа Kozak System спела об освобождении Херсона. Композиция получила название А до Херсона повернулася весна. Сделали это участники коллектива в довольно необычном для выступления месте — на заправке под Житомиром.

Слушатели, среди которых были и жители освобожденного города, не смогли сдержать слез.

— А до Херсона повернулася весна. Хоч осінь за вікном давно гойдає листя. І змиє дощ усе, що залишила війна. На площі знов лунає українська пісня, — поет Kozak System.

Коллектив отметил, что это был самый быстрый релиз песни — от рождения до зрителя.

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