Гурт Kozak System заспівав про звільнення Херсона. Композиція отримала назву А до Херсона повернулася весна. Зробили це учасники колективу в доволі незвичайному для виступу місці – на заправці під Житомиром.

Слухачі, серед яких були і жителі звільненого міста, не змогли стримати сліз.

– А до Херсона повернулася весна. Хоч осінь за вікном давно гойдає листя. І змиє дощ усе, що залишила війна. На площі знов лунає українська пісня, – співає Kozak System.

Колектив зазначив, що це був найшвидший реліз пісні – від народження до глядача.

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