Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Відео Музика

І змиє дощ усе, ще залишила війна. Kozak System заспівали про звільнення Херсона

13 Листопада 2022, 16:09
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
І змиє дощ усе, ще залишила війна. Kozak System заспівали про звільнення Херсона

Гурт Kozak System заспівав про звільнення Херсона. Композиція отримала назву А до Херсона повернулася весна. Зробили це учасники колективу в доволі незвичайному для виступу місці – на заправці під Житомиром.

Слухачі, серед яких були і жителі звільненого міста, не змогли стримати сліз.

– А до Херсона повернулася весна. Хоч осінь за вікном давно гойдає листя. І змиє дощ усе, що залишила війна. На площі знов лунає українська пісня, – співає Kozak System.

Колектив зазначив, що це був найшвидший реліз пісні – від народження до глядача.

Зараз дивляться

– У бусі дорогою додому написали пісню і презентували її на OKKO під Житомиром. Символічно, що натрапили на херсонців, які зі сльозами на очах повертаються додому. Слава Україні! Слава ВСУ! – сказали учасники гурту.

Читайте також:
І змиє дощ усе, ще залишила війна. Kozak System заспівали про звільнення ХерсонаОбіймали і дякували: Даніель Салем показав, як його з побратимами зустріли в Херсоні

Теги
Kozak System Пісня Херсон
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь