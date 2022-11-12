Телеведущий и воин ВСУ Даниэль Салем 11 ноября вместе с собратьями зашел в Херсон. Кадрами с города он поделился в своем Instagram.
Так, мужчина показал, что в Херсон они зашли еще днем и то, как их встретили местные жители. Воинов обнимали, благодарили и накормили.
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Обнародовал Салем и фото с собратьями, сделанное на въезде в город. Также местные жители подарили защитникам флаг с украинской символикой, который спрятали с приходом российских оккупантов.
В комментариях под снимками украинцы благодарят Даниэля, а также всех наших защитников за их героизм.
- Парни, вы герои и в истории государства навсегда!
- Слезы на глазах! Спасибо!
- Молодцы, ребята, гордимся!
- Огромное спасибо вам.
- Слава ВСУ! Низкий поклон вам!
- Парни, берегите себя! Молимся за каждого!
- Наши герои! Спасибо! — Пишут пользователи сети.
11 ноября ВСУ освободили Херсон, который находился в оккупации почти восемь месяцев. Это был единственные областной центр, который удалось завоевать РФ с начала вторжения.