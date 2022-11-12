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Обнимали и благодарили: Даниэль Салем показал, как его с собратьями встретили в Херсоне

12 ноября 2022, 17:42
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Обнимали и благодарили: Даниэль Салем показал, как его с собратьями встретили в Херсоне

Телеведущий и воин ВСУ Даниэль Салем 11 ноября вместе с собратьями зашел в Херсон. Кадрами с города он поделился в своем Instagram.

Так, мужчина показал, что в Херсон они зашли еще днем и то, как их встретили местные жители. Воинов обнимали, благодарили и накормили.

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Обнародовал Салем и фото с собратьями, сделанное на въезде в город. Также местные жители подарили защитникам флаг с украинской символикой, который спрятали с приходом российских оккупантов.

В комментариях под снимками украинцы благодарят Даниэля, а также всех наших защитников за их героизм.

  • Парни, вы герои и в истории государства навсегда!
  • Слезы на глазах! Спасибо!
  • Молодцы, ребята, гордимся!
  • Огромное спасибо вам.
  • Слава ВСУ! Низкий поклон вам!
  • Парни, берегите себя! Молимся за каждого!
  • Наши герои! Спасибо! — Пишут пользователи сети.

11 ноября ВСУ освободили Херсон, который находился в оккупации почти восемь месяцев. Это был единственные областной центр, который удалось завоевать РФ с начала вторжения.

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