Телеведущий и воин ВСУ Даниэль Салем 11 ноября вместе с собратьями зашел в Херсон. Кадрами с города он поделился в своем Instagram.

Так, мужчина показал, что в Херсон они зашли еще днем и то, как их встретили местные жители. Воинов обнимали, благодарили и накормили.

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Обнародовал Салем и фото с собратьями, сделанное на въезде в город. Также местные жители подарили защитникам флаг с украинской символикой, который спрятали с приходом российских оккупантов.

В комментариях под снимками украинцы благодарят Даниэля, а также всех наших защитников за их героизм.

Парни, вы герои и в истории государства навсегда!

Слезы на глазах! Спасибо!

Молодцы, ребята, гордимся!

Огромное спасибо вам.

Слава ВСУ! Низкий поклон вам!

Парни, берегите себя! Молимся за каждого!

Наши герои! Спасибо! — Пишут пользователи сети.

11 ноября ВСУ освободили Херсон, который находился в оккупации почти восемь месяцев. Это был единственные областной центр, который удалось завоевать РФ с начала вторжения.