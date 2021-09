Стриминговий сервис HBO Max обнародовал первый тизер нового сезона культового сериала Секс в большом городе.

В коротком ролике можно увидеть главных героинь проекта And Just Like That в исполнении Сары Джессики Паркер, Синтии Никсон и Кристин Дэвис.

Также в видео присутствуют моменты с Мистером Бигом, которого играет Крис Нот. В кадре он обнимается и целуется вместе со своей экранной женой Кэрри Брэдшоу.

Точная дата премьеры Секса в большом городе пока неизвестна. Ожидается, что продолжение сериала будет состоять из десяти эпизодов, каждый из которых будет длиться 30 минут.

События сериала Секс в большом городе 2021 будут разворачиваться спустя 20 лет после окончания оригинального шоу, а частью истории станет пандемия Covid-19.

После того, как Ким Кэттролл отказалась от съемок в проекте, на замену ей пришла другая актриса и новая героиня.

Знаменитую тройку дополнила 50-летняя Николь Ари Паркер. Она сыграла роль Лизы Тодд Векслер — мамы троих детей и режиссера документальных фильмов.

Напомним, что премьера оригинального сериала Секс в большом городе состоялась еще в 1998 году. Лента транслировалась до 2004 года и оставила яркий след в современной поп-культуре.

Сериал получил шесть премий Эмми, восемь Золотых глобусов, а также 36 других наград.

По мнению некоторых критиков, Секс в большом городе произвел фурор потому, что вместо шаблонных 18-летних блондинок его героинями стали женщины, которым немного за тридцать.