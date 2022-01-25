Организаторы международного песенного конкурса Евровидение 2022 распределили участников по двум полуфиналам. По результатам жеребьевки представитель Украины будет выступать в первом полуфинале.

Первый полуфинал

Первая половина:

Албания

Латвия

Швейцария

Словения

Болгария

Молдова

Украина

Литва

Нидерланды

Вторая половина:

Норвегия

Россия

Португалия

Дания

Армения

Австрия

Хорватия

Исландия

Греция

Второй полуфинал

Первая половина:

Австралия

Грузия

Кипр

Сербия

Финляндия

Азербайджан

Сан-Марино

Израиль

Мальта

Вторая половина:

Черногория

Румыния

Чехия

Польша

Бельгия

Северная Македония

Швеция

Эстония

Ирландия

Автоматически в финал попадают страны “большой пятерки”, а именно: Великобритания, Испания, Италия, Германия, Франция. Такое право было предоставлено этим странам благодаря тому, что они являются учредителями и спонсорами конкурса.

Напомним, что Евровидение 2022 пройдет в итальянском городе Турин, благодаря победе рок-группы Maneskin с песней Zitti e buoni в прошлом году.

В конкурсе примут участие представители 41-й страны. Полуфиналы мероприятия назначены на 10 и 12 мая, финал состоится 14 мая.

Напомним, что Украина еще не определилась с участником Евровидения 2022. Всего за победу в нацотборе будут соревноваться восемь финалистов, которые стремятся выступить на международной сцене.

Финал нацотбора пройдет 12 февраля в 19.00 в прямом эфире телеканала UA: Первый.