Организаторы международного песенного конкурса Евровидение 2022 распределили участников по двум полуфиналам. По результатам жеребьевки представитель Украины будет выступать в первом полуфинале.
Первый полуфинал
Первая половина:
- Албания
- Латвия
- Швейцария
- Словения
- Болгария
- Молдова
- Украина
- Литва
- Нидерланды
Вторая половина:
- Норвегия
- Россия
- Португалия
- Дания
- Армения
- Австрия
- Хорватия
- Исландия
- Греция
Второй полуфинал
Первая половина:
- Австралия
- Грузия
- Кипр
- Сербия
- Финляндия
- Азербайджан
- Сан-Марино
- Израиль
- Мальта
Вторая половина:
- Черногория
- Румыния
- Чехия
- Польша
- Бельгия
- Северная Македония
- Швеция
- Эстония
- Ирландия
Автоматически в финал попадают страны “большой пятерки”, а именно: Великобритания, Испания, Италия, Германия, Франция. Такое право было предоставлено этим странам благодаря тому, что они являются учредителями и спонсорами конкурса.
Напомним, что Евровидение 2022 пройдет в итальянском городе Турин, благодаря победе рок-группы Maneskin с песней Zitti e buoni в прошлом году.
В конкурсе примут участие представители 41-й страны. Полуфиналы мероприятия назначены на 10 и 12 мая, финал состоится 14 мая.
Напомним, что Украина еще не определилась с участником Евровидения 2022. Всего за победу в нацотборе будут соревноваться восемь финалистов, которые стремятся выступить на международной сцене.
Финал нацотбора пройдет 12 февраля в 19.00 в прямом эфире телеканала UA: Первый.