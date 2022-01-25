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Евровидение 2022: в каком полуфинале будет выступать Украина

25 января 2022, 13:43
Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
Евровидение 2022: в каком полуфинале будет выступать Украина
Источник: Eurovision

Организаторы международного песенного конкурса Евровидение 2022 распределили участников по двум полуфиналам. По результатам жеребьевки представитель Украины будет выступать в первом полуфинале.

Первый полуфинал

Первая половина:

  • Албания
  • Латвия
  • Швейцария
  • Словения
  • Болгария
  • Молдова
  • Украина
  • Литва
  • Нидерланды

Вторая половина:

  • Норвегия
  • Россия
  • Португалия
  • Дания
  • Армения
  • Австрия
  • Хорватия
  • Исландия
  • Греция

Второй полуфинал

Первая половина:

  • Австралия
  • Грузия
  • Кипр
  • Сербия
  • Финляндия
  • Азербайджан
  • Сан-Марино
  • Израиль
  • Мальта

Вторая половина:

  • Черногория
  • Румыния
  • Чехия
  • Польша
  • Бельгия
  • Северная Македония
  • Швеция
  • Эстония
  • Ирландия

Автоматически в финал попадают страны “большой пятерки”, а именно: Великобритания, Испания, Италия, Германия, Франция. Такое право было предоставлено этим странам благодаря тому, что они являются учредителями и спонсорами конкурса.

Напомним, что Евровидение 2022 пройдет в итальянском городе Турин, благодаря победе рок-группы Maneskin с песней Zitti e buoni в прошлом году.

В конкурсе примут участие представители 41-й страны. Полуфиналы мероприятия назначены на 10 и 12 мая, финал состоится 14 мая.

Напомним, что Украина еще не определилась с участником Евровидения 2022. Всего за победу в нацотборе будут соревноваться восемь финалистов, которые стремятся выступить на международной сцене.

Финал нацотбора пройдет 12 февраля в 19.00 в прямом эфире телеканала UA: Первый.

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