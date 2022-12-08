Букмекери оцінили шанси претендентів на перемогу у Нацвідборі Євробачення 2023 року. Так лідером відбору в Україні може стати Jerry Heil.

Співачка має всі шанси представляти нашу країну в Ліверпулі в травні 2023 року на конкурсі з піснею When God Shut the Door.

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До того ж Jerry Heil вже брала участь у нацвідборі, хоч і не змогла виграти.

Як відомо, всього у відборі бере участь 10 артистів та колективів, і букмекери вже розставили їх на призові місця:

2 місце – TVORCHI;

3 місце – Moisei;

4 місце – OY Sound System;

5 місце – Angelina;

6 місце – КRUТЬ ;

; 7 місце – FIINKA;

8 місце – 2TONE;

9 місце – DEMCHUK;

10 місце – Tember Blanche.

Нагадаємо, що учасники Нацвідбору Євробачення виступатимуть на сцені перед зірковим журі вже 17 грудня. Втім, переможця обиратимуть не лише вони – правила голосування не змінилися, і судді з українцями голосуватимуть 50 на 50.

Примітно, що це можна зробити через сервіс Дія. Ім’я переможця стане відоме вже у грудні – у нього буде кілька місяців, щоб підготуватися до виступів на великій сцені у травні 2023 року.