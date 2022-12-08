Букмекери оцінили шанси претендентів на перемогу у Нацвідборі Євробачення 2023 року. Так лідером відбору в Україні може стати Jerry Heil.
Співачка має всі шанси представляти нашу країну в Ліверпулі в травні 2023 року на конкурсі з піснею When God Shut the Door.
До того ж Jerry Heil вже брала участь у нацвідборі, хоч і не змогла виграти.
Як відомо, всього у відборі бере участь 10 артистів та колективів, і букмекери вже розставили їх на призові місця:
- 2 місце – TVORCHI;
- 3 місце – Moisei;
- 4 місце – OY Sound System;
- 5 місце – Angelina;
- 6 місце – КRUТЬ;
- 7 місце – FIINKA;
- 8 місце – 2TONE;
- 9 місце – DEMCHUK;
- 10 місце – Tember Blanche.
Нагадаємо, що учасники Нацвідбору Євробачення виступатимуть на сцені перед зірковим журі вже 17 грудня. Втім, переможця обиратимуть не лише вони – правила голосування не змінилися, і судді з українцями голосуватимуть 50 на 50.
Примітно, що це можна зробити через сервіс Дія. Ім’я переможця стане відоме вже у грудні – у нього буде кілька місяців, щоб підготуватися до виступів на великій сцені у травні 2023 року.