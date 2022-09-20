Соліст гурту Maroon 5 Адам Левін опинився в центрі скандалу після того, як 21-річна Instagram-модель Самнер Стро заявила про роман із артистом.

Дівчина виклала у своєму TikTok кілька відеороликів, де не просто розкрила подробиці їхнього спілкування, а й показала листування.

– Ти настільки гаряча, що це просто зводить мене з розуму. І в житті ти в 50 разів гарячіша, як і я, – так виглядає одне з повідомлень від соліста Maroon 5.

Зараз дивляться

Самнер Стро стверджує, що вони з Адамом Левіном зустрічалися “близько року”, але через кілька місяців він написав із проханням назвати свою наступну дитину на її честь.

– Потрібно обговорити серйозне питання. Незабаром у мене буде ще одна дитина і, якщо це буде хлопчик, я хочу назвати його Самнером. Ти не проти? – написав артист.

За словами моделі, вона хотіла “ніколи не повідомляти про це”, але дівчину почав шантажувати друг, який погрожував продати цю історію ЗМІ.

Сам Адам Левін поки що ніяк не прокоментував скандал.

Зазначимо, що з 2014 року Адам Левін одружений із моделлю Victoria’s Secret Бехаті Прінслу. Нещодавно пара підтвердила, що чекає на третю дитину. Левін і Прінслу вже виховують двох дочок – 4-річну Гео Грейс і 5-річну Дасті Роуз.