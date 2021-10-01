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Americano: Светлана Лобода презентовала осеннюю лирическую песню

1 октября 2021, 08:33 Каріна Зуєва
Світлана Лобода
Источник: Світлана Лобода

Популярная певица Светлана Лобода презентовала новую песню, которая называется Americano.

Новая композиция исполнительницы имеет все шансы стать хитом этой осени. Она лирическая и посвящена токсичным отношениям.

Светлана поет о желании выздороветь от мучительных отношений с бывшим парнем, поскольку этой осенью особенно холодно.

— Это лучшее, что происходило со мной этой осенью, — написала Лобода в Instagram, анонсируя трек.

Кроме того, артистка выразила надежду, что поклонникам понравится ее новая осенняя песня. Реакция подписчиков не заставила себя долго ждать.

  • Что вы с нами творите? Пошла за платком.
  • С первых секунд мурашки.
  • Тема моей жизни.
  • Очень красивая песня.
  • И снова хит, и снова на повторе.
  • То, что сейчас нужно. 100% попадание.
  • Как красиво звучит.
  • Это восхитительно!
  • С первый слов сингл очень нравится.
  • Осень создана именно для таких песен.
  • Спасибо, Светлана, за Americano.
  • Вы наш огонь в эту холодную осень, — пишут пользователи сети.

Напомним, что в августе Светлана Лобода презентовала песню на украинском языке. Композиция называется Indie Rock. Это первая работа исполнительницы на родном языке. Однако у трека есть и русскоязычная версия.

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Теги
Пісня , Прем’єра , Світлана Лобода
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