Популярная певица Светлана Лобода презентовала новую песню, которая называется Americano.

Новая композиция исполнительницы имеет все шансы стать хитом этой осени. Она лирическая и посвящена токсичным отношениям.

Светлана поет о желании выздороветь от мучительных отношений с бывшим парнем, поскольку этой осенью особенно холодно.

— Это лучшее, что происходило со мной этой осенью, — написала Лобода в Instagram, анонсируя трек.

Кроме того, артистка выразила надежду, что поклонникам понравится ее новая осенняя песня. Реакция подписчиков не заставила себя долго ждать.

Что вы с нами творите? Пошла за платком.

С первых секунд мурашки.

Тема моей жизни.

Очень красивая песня.

И снова хит, и снова на повторе.

То, что сейчас нужно. 100% попадание.

Как красиво звучит.

Это восхитительно!

С первый слов сингл очень нравится.

Осень создана именно для таких песен.

Спасибо, Светлана, за Americano.

Вы наш огонь в эту холодную осень, — пишут пользователи сети.

Напомним, что в августе Светлана Лобода презентовала песню на украинском языке. Композиция называется Indie Rock. Это первая работа исполнительницы на родном языке. Однако у трека есть и русскоязычная версия.