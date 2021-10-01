Популярная певица Светлана Лобода презентовала новую песню, которая называется Americano.
Новая композиция исполнительницы имеет все шансы стать хитом этой осени. Она лирическая и посвящена токсичным отношениям.
Светлана поет о желании выздороветь от мучительных отношений с бывшим парнем, поскольку этой осенью особенно холодно.
— Это лучшее, что происходило со мной этой осенью, — написала Лобода в Instagram, анонсируя трек.
Кроме того, артистка выразила надежду, что поклонникам понравится ее новая осенняя песня. Реакция подписчиков не заставила себя долго ждать.
- Что вы с нами творите? Пошла за платком.
- С первых секунд мурашки.
- Тема моей жизни.
- Очень красивая песня.
- И снова хит, и снова на повторе.
- То, что сейчас нужно. 100% попадание.
- Как красиво звучит.
- Это восхитительно!
- С первый слов сингл очень нравится.
- Осень создана именно для таких песен.
- Спасибо, Светлана, за Americano.
- Вы наш огонь в эту холодную осень, — пишут пользователи сети.
Напомним, что в августе Светлана Лобода презентовала песню на украинском языке. Композиция называется Indie Rock. Это первая работа исполнительницы на родном языке. Однако у трека есть и русскоязычная версия.