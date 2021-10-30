Во втором выпуске шоу Україна має талант на сцене выступили воздушные гимнасты, которые подняли Ксению Мишину в воздух на волосах.

Стрионов Богдан и Фролова Анна являются рекордсменами Украины как дети, висящие в волосах. Они делают уникальный трюк, где Богдан держит Алину.

Публику поразил необыкновенный талант детей. Сергей Притула выразил обеспокоенность, потому что Анна и Богдан выполняют трюки без страховки.

Но несмотря на это, гимнасты получили четыре Да.

Премьера нового сезона легендарного шоу Україна має талант состоялась 23 октября. Судьями шоу являются ведущий Сергей Притула, актриса Ксения Мишина и хореограф Женя Кот.

Каждый эфир в составе звездного жюри появляется и четвертый судья. Во втором выпуске еще одно судейское кресло заняла гимнастка и олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева.