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Абьюз, секс с Хью Хефнером и пособие: модель о тайнах жизни в особняке Playboy

20 января 2022, 11:55
Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Абьюз, секс с Хью Хефнером и пособие: модель о тайнах жизни в особняке Playboy
Источник: Depositphotos

Модель Playboy Холли Мэдисон продолжает рассказывать тайны о своем опыте проживания в особняке Хью Хефнера.

— Оглядываясь назад, я думаю, что особняк был очень похож на культ, потому что мы все находились под газлайтингом и ожидали, что Хеф будет действительно хорошим парнем, — отметила модель.

Газлайтинг — разновидность психологического насилия (абьюза), манипуляция, главная цель которой заставить объект воздействия усомниться в объективности восприятия происходящего. Ранее наши коллеги из Фактов. Здоровье уже рассказывали подробнее о газлайтинге.

Она также утверждает, что Хефнер, который умер в 2017 году в возрасте 91 года, имел привычку прятать женщин в особняке.

Холли отметила, что в особняке было легко спрятать девушек от внешнего мира.

У девушек был комендантский час в 21.00, их поощряли не приглашать гостей. Оттуда нельзя было просто так выйти, если это не какой-то семейный праздник.

Мэдисон жила в особняке с 2001 по 2008 год. Она утверждает, что Хефнер заставил ее бросить работу официанткой. Девушки в особняке получали пособие — $1 тыс. в неделю.

Недавно Мэдисон подробно описала свой первый сексуальный контакт с боссом Playboy, назвав его травмирующим.

— Я была пьяна. Его буквально толкнули на меня сверху. И после того, как это произошло, я была просто огорчена. Это оказало на меня гораздо большее эмоциональное воздействие, чем я думала, — отметила экс-модель Playboy.

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Теги
Playboy , Г’ю Гефнер
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