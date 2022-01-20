Абьюз, секс с Хью Хефнером и пособие: модель о тайнах жизни в особняке Playboy

Модель Playboy Холли Мэдисон продолжает рассказывать тайны о своем опыте проживания в особняке Хью Хефнера.

— Оглядываясь назад, я думаю, что особняк был очень похож на культ, потому что мы все находились под газлайтингом и ожидали, что Хеф будет действительно хорошим парнем, — отметила модель.

Газлайтинг — разновидность психологического насилия (абьюза), манипуляция, главная цель которой заставить объект воздействия усомниться в объективности восприятия происходящего. Ранее наши коллеги из Фактов. Здоровье уже рассказывали подробнее о газлайтинге.

Она также утверждает, что Хефнер, который умер в 2017 году в возрасте 91 года, имел привычку прятать женщин в особняке.

Холли отметила, что в особняке было легко спрятать девушек от внешнего мира.

У девушек был комендантский час в 21.00, их поощряли не приглашать гостей. Оттуда нельзя было просто так выйти, если это не какой-то семейный праздник.

Мэдисон жила в особняке с 2001 по 2008 год. Она утверждает, что Хефнер заставил ее бросить работу официанткой. Девушки в особняке получали пособие — $1 тыс. в неделю.

Недавно Мэдисон подробно описала свой первый сексуальный контакт с боссом Playboy, назвав его травмирующим.