Украинский юморист, актер и участник Лиги Смеха Роман Иваненко погиб на фронте.

О гибели Иваненко сообщил председатель Каменец-Подольского районного совета Михаил Симашкевич.

По его словам, в январе защитник получил тяжелое ранение в бою на Угледарском направлении и попал в российский плен, где ему не оказали медицинской помощи. Роман Иваненко погиб 28 февраля, его тело эвакуировали “на щите”.

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— Он действительно герой! И он всегда будет в нашем сердце. Искренние соболезнования родным и близким. Светлая память защитнику, — добавил Симашкевич.

Коллеги Иваненко отреагировали на потерю и выражают соболезнования.

— Как же это тяжело воспринимать… Рома, прости за все. Вечная память, вечная слава герою! — написал Игорь Ласточкин.

— Друг, брат, герой! Ты человек с большим сердцем! Навсегда в нашей памяти, навсегда в наших сердцах… Никогда не забудем, никогда не простим, — написал Юрий Ткач.

— Вечная память герою, я не могу поверить, что его больше нет с нами. Такой добрый, позитивный, искренний. Покойся друг, большое уважение и почтение тебе, — написала Татьяна Песик.

— Спасибо, что ты был в нашей жизни — таким светлым, настоящим добряком. Ничего не остается, как помнить о тебе и делать все, чтобы поскорее выгнать всю эту мразь с нашей земли, — написал Тарас Стадницкий.