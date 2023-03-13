Роман Іваненко з Ліги сміху загинув на війні

Український гуморист, актор та учасник Ліги Сміху Роман Іваненко загинув на фронті.
Про загибель Іваненка повідомив голова Кам’янець-Подільської районної ради Михайло Сімашкевич.
За його словами, у січні захисник отримав тяжке поранення у бою на Вугледарському напрямку і потрапив у російський полон, де йому не надали медичної допомоги. Роман Іваненко загинув 28 лютого, його тіло евакуювали “на щиті”.
– Він дійсно герой! І він завжди буде в нашому серці. Щирі співчуття рідним і близьким. Світла пам’ять захиснику, – додав Сімашкевич.
Колеги Іваненка відреагували на втрату і висловлюють співчуття.
– Як же це важко сприймати… Рома, пробач за все. Вічна пам’ять, вічна слава герою! – написав Ігор Ласточкін.
– Друже, брате, герою! Ти людина з великим серцем! Назавжди в нашій пам’яті, назавжди в наших серцях… Ніколи не забудемо, ніколи не пробачимо, – написав Юрій Ткач.
– Вічна пам’ять герою, я не можу повірити, що його більше нема з нами. Такий добрий, позитивний, щирий. Спочивай друже, велика шана і повага тобі, – написала Тетяна Песик.