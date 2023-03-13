Роман Іваненко з Ліги сміху загинув на війні

Український гуморист, актор та учасник Ліги Сміху Роман Іваненко загинув на фронті.

Про загибель Іваненка повідомив голова Кам’янець-Подільської районної ради Михайло Сімашкевич.

За його словами, у січні захисник отримав тяжке поранення у бою на Вугледарському напрямку і потрапив у російський полон, де йому не надали медичної допомоги. Роман Іваненко загинув 28 лютого, його тіло евакуювали “на щиті”.

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– Він дійсно герой! І він завжди буде в нашому серці. Щирі співчуття рідним і близьким. Світла пам’ять захиснику, – додав Сімашкевич.

Колеги Іваненка відреагували на втрату і висловлюють співчуття.

– Як же це важко сприймати… Рома, пробач за все. Вічна пам’ять, вічна слава герою! – написав Ігор Ласточкін.

– Друже, брате, герою! Ти людина з великим серцем! Назавжди в нашій пам’яті, назавжди в наших серцях… Ніколи не забудемо, ніколи не пробачимо, – написав Юрій Ткач.

– Вічна пам’ять герою, я не можу повірити, що його більше нема з нами. Такий добрий, позитивний, щирий. Спочивай друже, велика шана і повага тобі, – написала Тетяна Песик.

– Дякуємо, що ти був у нашому житті – таким світлим, справжнім добряком. Нічого не лишається, як пам’ятати про тебе і робити все, щоб пошвидше вигнати ту всю мразоту з нашої землі, – написав Тарас Стадницький.