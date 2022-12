На Netflix вышел сериал Уэнсдей, перенесший культовых вымышленных персонажей — семью Аддамс — в современную эпоху. Его творцами стали режиссеры Тим Бертон, Джеймс Маршалл и Ганджа Монтейру.

Бертон работал над четырьмя эпизодами из восьми и для него это первый телевизионный проект за почти 40 лет, с тех пор, как он снял Театр волшебных историй и Альфред Хичкок представляет. Джеймс Маршалл был одним из режиссеров таких сериалов, как Тайны Смолвиля и Все женщины — ведьмы. Что касается Монтейрц, то у ее фильмографии пока нет подобных работ.

Семья Аддамс как персонажи возникли почти сотню лет назад. Сначала они были безымянными в рисунках The New Yorker, а нарисовал их Чарльз Аддамс в 1938 году. Спустя почти 30 лет идею превратили в ситком, а семья Аддамс получила имена Гомес, Мортиция, Уэнсдей и Пагсли.

После ряда адаптаций в 1991 году появился, пожалуй, самый известный фильм Семейка Адамс, а два года спустя Ценности семейки Аддамс. Персонажи стали элементами поп-культуры и оказали влияние на готическую субкультуру в целом.

Собственно, на этот раз история разворачивается вокруг Уэнсдей, которую сыграла Дженна Ортега. Родители отправляют ее в специальную школу изгоев Невермор после того, как она запустила пираний в бассейн команды по плаванию. С точки зрения Уэнсдей это была месть во имя справедливости за издевательство над ее братом.

Дочь Аддамсов становится ученицей школы, переполненной оборотнями, вампирами, горгонами, сиренами и другими сверхъестественными существами. Такой себе готический Хогвартс.

Сперва Уэнсдей больше всего хочет убежать из Невермора, но вскоре меняет свою цель и начинает расследовать ряд загадочных убийств. К этому прилагаются покушения на ее собственную жизнь и расследование возможного совершенного убийства ее отцом во время его обучения в этой же школе. В сериале также присутствуют романтические линии, тайные общества и спортивные состязания – как ежегодный турнир в честь Эдгара Аллана По.

Актриса Кристина Риччи, которая в 90-х сыграла дочь Аддамсов, появилась как один из главных персонажей сериала Уэнсдей. В этой версии она воплотила единственную не сверхъестественную учительницу Невермора. В сериале есть также бесплотная рука Рич, дворецкий Ларч и дядюшка Фестер.

Родителей Уэнсдей сыграли Кэтрин Зета-Джонс и Луис Гусман. Стоит также упомянуть и участие Гвендолин Кристи (Бриенна Тарт в Игре престолов), сыгравшая директора Невермора Ларису Уиммс. А также Эмму Майерс, сыгравшую остроумную и яркую соседку-оборотня.

Кроме танца Уэнсдей на вечеринке под песню Goo goo muck группы The Cramps сериал запоминается и версиями игры на виолончели таких песен, как Paint It, Black The Rolling Stones, Nothing Else Matters Metallica и композиции Winter Антонио Вивальди.

Первые четыре эпизода сериала, снятые Бертоном, стильные и остроумные — от момента, когда брат Уэнсдей Пагсли выпадает из шкафчика в школе и до сцены вечеринки, включающей вирусный танец Уэнсдей. А есть еще длинный запоминающийся кадр ее пробежки по лесу.

Это все дополняют и костюмы, созданные лауреаткой премии Оскар Колин Этвуд, работавшей над костюмами в фильмах Бертона Суини Тодд: Демон-парикмахер с Флит-стрит и Сонная Лощина. Она филигранно оттенила монохроматическую цветовую палитру Уэнсдей добавлением белой полоски в форму, а также одела героиню в экстравагантное черное кружевное платье.

Фанаты Тима Бертона в целом могут быть удовлетворены новой работой режиссера. А для тех, кто еще не знаком со странной семейкой Аддамс, это неплохой вариант. В определенной степени это подростковый сериал, ведь он слишком жутковат для детей, а для взрослых слишком сказочный.