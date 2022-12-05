Звезда популярного сериала Уэнздей Кристина Риччи рассказала, как встретила войну в Украине в Румынии. Актриса, сыгравшая учительницу в сериале боялась, что все вокруг погибнут.

Так, съемки сериала начались в сентябре в 2021 году в Румынии, и закончились в марте 2022 года. Примечательно, что финальные сцены снимались как раз тогда, когда началось широкомасштабное вторжение России в Украину.

Кристина заявила, что съемки давались очень непросто — она беспокоилась о том, что весь актерский состав погибнет в один момент.

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— Я помню тот момент в 4 часа утра, когда все были в гостиной, покидая Румынию. Я разгневалась — была уверена, что где-то рядом с нами взорвут атомную электростанцию, и мы все погибнем. Я помню то чувство, как будто мы убегали, — призналась Риччи.

Напомним, что премьера сериала Венздей на Netflix состоялась в конце ноября, и он уже успел установить рекорды. К примеру, проект занял 1 место по популярности в чартах 83 стран, и даже обошел сериал Очень странные дела по часам просмотров.

Примечательно, что и сами режиссеры намекнули на второй сезон Уэнздей. Так, изначально создатели рассматривали сразу несколько сезонов, выстраивая сюжетные линии персонажей.