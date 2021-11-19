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Идеи подарков на Новый год 2022 для самых близких

19 ноября 2021, 17:15
Юля Захарченко редактор ленты
Идеи подарков на Новый год 2022 для самых близких
Источник: Pexels

Хотите поздравить своих родных с Новым годом, однако не знаете, какой подарок можно выбрать для них? Нужно опираться на предпочтения конкретного человека.

Родители давно хотели сходить на массаж? Тогда есть смысл купить им подарочный сертификат в спа-салон. Ваша вторая половинка очень любит кофе? Тогда присмотритесь к новой кофеварке. Факты ICTV подготовили список идей для подарков друзьям, родителям, любимым и детям.

Идеи подарков на Новый год для друзей

  • вязаный свитер;
  • теплый плед;
  • настольные игры для компаний;
  • набор квест-заданий для влюбленных;
  • разноцветная гирлянда;
  • набор косметических средств;
  • посуда (чашки, тарелки или другое);
  • магнитная доска для холодильника;
  • рюкзак;
  • скретч-карта мира;
  • настольная лампа;
  • полотенце;
  • гидромассажная ванна для ног;
  • цифровой фотоаппарат;
  • ланч-бокс или термокружка;
  • мастер-класс для управления яхтой, квадроциклом или авиатранспортом.

Подарки родителям на Новый год

  • постельное белье, подушки, полотенца или теплый плед;
  • парные кольца;
  • настольный футбол на двоих;
  • подарочный сертификат в магазин техники;
  • билеты в кино или театр;
  • настольные игры;
  • автоматизированный набор для вина;
  • массажная накидка для дивана;
  • кресло с пуфом;
  • кофейный сервиз;
  • комплект штор;
  • одежда (парные халаты, кофты, шапки, шарфы, футболки или другое);
  • блендер;
  • увлажнитель воздуха;
  • набор разных сортов чая или кофе;
  • домашний настольный водопад;
  • большая картина с изображением пейзажа или города;
  • электронная книга;
  • домашний кинотеатр;
  • ночник;
  • поездка в Карпаты или за границу;
  • конная прогулка для двоих.

Подарок парню или мужу на Новый год

  • фляга;
  • наручные часы или браслет;
  • билеты на футбол или хоккей;
  • консервированные носки;
  • набор шампуров для барбекю;
  • баночка с записками-пожеланиями;
  • подарочный набор — брелок и ручка;
  • кружка с оригинальным изображением;
  • шоколадный подарок ручной работы;
  • термокружка;
  • покерный или другой игровой набор;
  • банные аксессуары;
  • охотничий нож с гравировкой;
  • набор пивных бокалов;
  • подушка и плед.

Подарок девушке или жене на Новый год

  • подарочный бокс с цветами и сладостями;
  • оригинальный набор посуды (чашка, тарелки, ложки, вилки и другое);
  • ланч-бокс или термос;
  • украшения (браслет, кольцо, ожерелье или серьги);
  • букет из сухофруктов;
  • одежда (пижама, кофта, футболка, шапка, шарф или другие вещи);
  • наручные часы;
  • медная турка;
  • чековая книжка желаний;
  • Beauty Box — косметические или уходовые средства.

Подарки на Новый год для детей

Хорошим подарком для ребенка станет игра, помогающая развивать моторику рук, воображение, логику, аналитическую составляющую и гибкость ума. В этом помогут:

  • конструктор;
  • пазлы;
  • набор для детского творчества (кисти, краски, бумага, карандаши, точилка, фломастеры и другое);
  • настольные игры для изучения английского алфавита и языка (Scrabble, Boggle, Taboo и другие);
  • диск для установки игр на компьютер с упором на изучение языка (Life is strange, Sherlock Holmes, LA Noire);
  • набор для детской лепки из легкого пластилина;
  • интерактивный набор кубиков;
  • цифровой детский фотоаппарат;
  • интерактивный глобус с дополненной реальностью;
  • 3D-ручка с инструкцией для создания предметов;
  • игровой набор для лазерных боев;
  • конструктор-модель Солнечной системы своими руками;
  • объемная анатомическая модель кота, собаки или другого животного;
  • механический 3D-пазл для сборки автомобиля или самолета.

Уверены, что лучший подарок для родных – ваша улыбка. Факты ICTV желают отличных зимних праздников и вдохновенного Нового 2022 года.

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Теги
Новый год , Новогодние праздники , Подарунки до свят , Свята , Праздник
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