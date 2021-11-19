Хотите поздравить своих родных с Новым годом, однако не знаете, какой подарок можно выбрать для них? Нужно опираться на предпочтения конкретного человека.
Родители давно хотели сходить на массаж? Тогда есть смысл купить им подарочный сертификат в спа-салон. Ваша вторая половинка очень любит кофе? Тогда присмотритесь к новой кофеварке. Факты ICTV подготовили список идей для подарков друзьям, родителям, любимым и детям.
Идеи подарков на Новый год для друзей
- вязаный свитер;
- теплый плед;
- настольные игры для компаний;
- набор квест-заданий для влюбленных;
- разноцветная гирлянда;
- набор косметических средств;
- посуда (чашки, тарелки или другое);
- магнитная доска для холодильника;
- рюкзак;
- скретч-карта мира;
- настольная лампа;
- полотенце;
- гидромассажная ванна для ног;
- цифровой фотоаппарат;
- ланч-бокс или термокружка;
- мастер-класс для управления яхтой, квадроциклом или авиатранспортом.
Подарки родителям на Новый год
- постельное белье, подушки, полотенца или теплый плед;
- парные кольца;
- настольный футбол на двоих;
- подарочный сертификат в магазин техники;
- билеты в кино или театр;
- настольные игры;
- автоматизированный набор для вина;
- массажная накидка для дивана;
- кресло с пуфом;
- кофейный сервиз;
- комплект штор;
- одежда (парные халаты, кофты, шапки, шарфы, футболки или другое);
- блендер;
- увлажнитель воздуха;
- набор разных сортов чая или кофе;
- домашний настольный водопад;
- большая картина с изображением пейзажа или города;
- электронная книга;
- домашний кинотеатр;
- ночник;
- поездка в Карпаты или за границу;
- конная прогулка для двоих.
Подарок парню или мужу на Новый год
- фляга;
- наручные часы или браслет;
- билеты на футбол или хоккей;
- консервированные носки;
- набор шампуров для барбекю;
- баночка с записками-пожеланиями;
- подарочный набор — брелок и ручка;
- кружка с оригинальным изображением;
- шоколадный подарок ручной работы;
- термокружка;
- покерный или другой игровой набор;
- банные аксессуары;
- охотничий нож с гравировкой;
- набор пивных бокалов;
- подушка и плед.
Подарок девушке или жене на Новый год
- подарочный бокс с цветами и сладостями;
- оригинальный набор посуды (чашка, тарелки, ложки, вилки и другое);
- ланч-бокс или термос;
- украшения (браслет, кольцо, ожерелье или серьги);
- букет из сухофруктов;
- одежда (пижама, кофта, футболка, шапка, шарф или другие вещи);
- наручные часы;
- медная турка;
- чековая книжка желаний;
- Beauty Box — косметические или уходовые средства.
Подарки на Новый год для детей
Хорошим подарком для ребенка станет игра, помогающая развивать моторику рук, воображение, логику, аналитическую составляющую и гибкость ума. В этом помогут:
- конструктор;
- пазлы;
- набор для детского творчества (кисти, краски, бумага, карандаши, точилка, фломастеры и другое);
- настольные игры для изучения английского алфавита и языка (Scrabble, Boggle, Taboo и другие);
- диск для установки игр на компьютер с упором на изучение языка (Life is strange, Sherlock Holmes, LA Noire);
- набор для детской лепки из легкого пластилина;
- интерактивный набор кубиков;
- цифровой детский фотоаппарат;
- интерактивный глобус с дополненной реальностью;
- 3D-ручка с инструкцией для создания предметов;
- игровой набор для лазерных боев;
- конструктор-модель Солнечной системы своими руками;
- объемная анатомическая модель кота, собаки или другого животного;
- механический 3D-пазл для сборки автомобиля или самолета.
Уверены, что лучший подарок для родных – ваша улыбка. Факты ICTV желают отличных зимних праздников и вдохновенного Нового 2022 года.