Хотите поздравить своих родных с Новым годом, однако не знаете, какой подарок можно выбрать для них? Нужно опираться на предпочтения конкретного человека.

Родители давно хотели сходить на массаж? Тогда есть смысл купить им подарочный сертификат в спа-салон. Ваша вторая половинка очень любит кофе? Тогда присмотритесь к новой кофеварке. Факты ICTV подготовили список идей для подарков друзьям, родителям, любимым и детям.

Идеи подарков на Новый год для друзей

вязаный свитер;

теплый плед;

настольные игры для компаний;

набор квест-заданий для влюбленных;

разноцветная гирлянда;

набор косметических средств;

посуда (чашки, тарелки или другое);

магнитная доска для холодильника;

рюкзак;

скретч-карта мира;

настольная лампа;

полотенце;

гидромассажная ванна для ног;

цифровой фотоаппарат;

ланч-бокс или термокружка;

мастер-класс для управления яхтой, квадроциклом или авиатранспортом.

Подарки родителям на Новый год

постельное белье, подушки, полотенца или теплый плед;

парные кольца;

настольный футбол на двоих;

подарочный сертификат в магазин техники;

билеты в кино или театр;

настольные игры;

автоматизированный набор для вина;

массажная накидка для дивана;

кресло с пуфом;

кофейный сервиз;

комплект штор;

одежда (парные халаты, кофты, шапки, шарфы, футболки или другое);

блендер;

увлажнитель воздуха;

набор разных сортов чая или кофе;

домашний настольный водопад;

большая картина с изображением пейзажа или города;

электронная книга;

домашний кинотеатр;

ночник;

поездка в Карпаты или за границу;

конная прогулка для двоих.

Подарок парню или мужу на Новый год

фляга;

наручные часы или браслет;

билеты на футбол или хоккей;

консервированные носки;

набор шампуров для барбекю;

баночка с записками-пожеланиями;

подарочный набор — брелок и ручка;

кружка с оригинальным изображением;

шоколадный подарок ручной работы;

термокружка;

покерный или другой игровой набор;

банные аксессуары;

охотничий нож с гравировкой;

набор пивных бокалов;

подушка и плед.

Подарок девушке или жене на Новый год

подарочный бокс с цветами и сладостями;

оригинальный набор посуды (чашка, тарелки, ложки, вилки и другое);

ланч-бокс или термос;

украшения (браслет, кольцо, ожерелье или серьги);

букет из сухофруктов;

одежда (пижама, кофта, футболка, шапка, шарф или другие вещи);

наручные часы;

медная турка;

чековая книжка желаний;

Beauty Box — косметические или уходовые средства.

Подарки на Новый год для детей

Хорошим подарком для ребенка станет игра, помогающая развивать моторику рук, воображение, логику, аналитическую составляющую и гибкость ума. В этом помогут:

конструктор;

пазлы;

набор для детского творчества (кисти, краски, бумага, карандаши, точилка, фломастеры и другое);

настольные игры для изучения английского алфавита и языка (Scrabble, Boggle, Taboo и другие);

диск для установки игр на компьютер с упором на изучение языка (Life is strange, Sherlock Holmes, LA Noire);

набор для детской лепки из легкого пластилина;

интерактивный набор кубиков;

цифровой детский фотоаппарат;

интерактивный глобус с дополненной реальностью;

3D-ручка с инструкцией для создания предметов;

игровой набор для лазерных боев;

конструктор-модель Солнечной системы своими руками;

объемная анатомическая модель кота, собаки или другого животного;

механический 3D-пазл для сборки автомобиля или самолета.

Уверены, что лучший подарок для родных – ваша улыбка. Факты ICTV желают отличных зимних праздников и вдохновенного Нового 2022 года.