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Готовится к чему-то крутому! Дочка Поляковой бросила учебу в Англии

18 сентября 2023, 19:18
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Оля Полякова з донькою Марією
Источник: Оля Полякова

Певица Оля Полякова призналась, что ее старшая дочь Маша бросила учебу в Англии. Там она проучилась год.

В Instagram-stories артистка устроила для подписчиков рубрику Вопрос-ответ, а потому поклонники принялись засыпать исполнительницу тем, что их интересует в ее жизни. Кто-то спросил, вернулась ли ее дочь в Украину или все же продолжает обучение в Великобритании.

Полякова не стала тянуть интригу, сказав, что в Англию Маша больше не вернется, поскольку у нее другие планы. О них звездная мама пока не рассказала.

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— Маруся уехала из Англии, уже не будет там учиться. Пока что учится в киевской музыкальной академии имени Чайковского в Киеве, на композиторском отделении. Готовится к чему-то очень крутому, а к чему — скажу вам позже, — заинтриговала Полякова.

Почему Маша решила бросить обучение в Лондоне — неизвестно. Там она училась в музыкальном университете BMus.

К слову, младшую дочь Алису Полякова также отправила учиться в Лондон в начале сентября 2022-го.

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