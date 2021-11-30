Главный редактор информационной службы телеканала ICTV, ведущая программы Факты Елена Фроляк рассказала о работе в кадре и знакомстве с мужем.

В интервью программе Экзамен телеведущая призналась, что впервые увидела своего будущего супруга, оператора Сергея Соловьева, во время проб на телеканале УТ-2.

Тогда Елена приехала в Киев по приглашению однокурсника Николая Княжицкого. Она хотела попробовать себя в роли ведущей новостной программы Окна.

– Меня отвели к нормальному стилисту, подстригли, сделали макияж, прическу. Когда я села на пробы, то не узнала себя и расплакалась. Тогда я страшно себе не понравилась, но успокоилась и начала говорить на камеру. Меня взяли, и как-то Соловьев пришел на выпуск и говорит: Я прихожу на выпуск, сидит с прической и что-то рассказывает так интересно, пытается докричаться до всей Украины. Я сел и начал слушать, – рассказала Елена.

Затем Сергей пригласил Елену на бокал вина, после чего начали развиваться их отношения.

Кроме этого, Фроляк отметила, что работа ведущей очень истощает, поэтому после эфира она сразу едет домой.

– Я забегаю в кабинет, быстро собираю сумку и еду домой. Хочется поскорее убежать, поскольку на работе я очень устаю. Я ежедневно по часу сижу в эфире, и для меня это уже становится физически тяжело. Бывает, что болит голова или поднимается давление. Я даже иногда в эфире сокращаю подводку, поскольку чувствую, что мне тяжело, – поделилась ведущая.

Главный авторитет для Елены Фроляк — ее мама, которая очень строга и часто критикует дочь.