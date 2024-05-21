Украинский дизайнер Андре Тан создал подборку трендов на лето 2024, чтобы все, кто следит за модой могли обновить гардероб к жарким дням. Самое время узнать, какие цвета и фасоны будут актуальными в самый теплый период года.

Тренды лета 2024 — что будет модно

В этом сезоне в топе будут пастельные оттенки. В частности речь идет о цвете сливочного масла в двух вариациях — нежном и солнечно-желтом.

Также актуальны легкие воздушные ткани, которые должны составить основу летнего гардероба на этот год. Это могут быть блузки, платья, юбки и костюмы, которые будут дарить вам ощущение комфорта и подчеркнут женственность. Увидеть примеры таких моделей можно в подборке фотографий.

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Актуальным будет и бельевой стиль с его романтическими платьями-комбинациями, элегантными топами-бюстье, кружевными деталями, шелковыми накидками и полупрозрачными бра. Однако эти чувственные вещи требуют сочетания с более сдержанными элементами. К таким относятся объемные пиджаки, классические брюки или грубые ботинки.

В тренде лете 2024 остаются и юбки-баллоны. Их носят с чем угодно, но лучше всего к ним подходит грубый верх, чтобы сыграть на контрасте.

Летняя мода не обходится и без флористики в виде принтов, а также 3D-цветов и цветочных аксессуаров.

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