Український дизайнер та модельєр Андре Тан розповів, що одягнути на випускний 2024, щоб почуватися королевою вечора.

Що одягнути на випускний 2024 – поради від Андре Тана

На особистій сторінці в Instagram дизайнер опублікував образи, які здатні підкреслити красу випускниць та зробити вечір незабутнім.

Першою в добірці Андре Тана є лялькова сукня. Він вважає, що цей жіночний та романтичний варіант вбрання ідеально підійде юним красуням.

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– Ви прощаєтеся з дитинством, тому саме цей фасон буде дуже символічним. Повітряні тканини, грайливі фасони та ніжні кольори створять образ справжньої принцеси, – написав Андре Тан.

Також дизайнер радить звернути увагу на силуетну сукню і максі сукню. Перша – підкрестить усі переваги фігури обтислим кроєм та вишуканими деталями. А от сукня довжини максі, за словами Андре Тана, це класика, яка ніколи не виходить з моди.

– Обирайте моделі з легких струмуючих тканин, таких як шовк, шифон або атлас, щоб підкреслити свою жіночність і красу. Не забудьте про аксесуари: масивні сережки, витончене кольє або клатч зроблять образ більш ефектним, – наголосив Андре Тан.

Випускницям, які хочуть виділитися, варто звернути увагу на костюм. Доповнивши вбрання аксесуарами або навіть квітами, можна створити стильний образ. Ще один варіант для випускного вечора 2024 – комбінезон.

– Варіант, який не сковує руху та дозволяє почуватися впевнено. Обирайте моделі з тканин, що струмують, або з цікавими деталями, щоб зробити образ більш святковим, – додав Андре Тан.