Украинский дизайнер Андре Тан рассказал, какой цвет будет в моде в 2024 году, и составил подсказку из трендовых сочетаний фэшн-палитры.

Андре Тан раскрыл трендовые сочетания цветов в 2024 году

На своей странице в Instagram модельер не только назвал оттенки, на которые стоит обратить внимание в этом году, но и показал примеры комбинации цветов.

Андре Тан советует сочетать оттенки следующим образом:

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Пастельно-розовый и красный.

На его взгляд, в результате получается нежная комбинация цветов с “ноткой страсти”

Кремово-желтый и перламутрово-серый.

Такое сочетание Андре Тан считает очень изысканным и аристократическим, и таким, что подойдет хоть на каждый день, хоть на выход.

Серый и красный.

Эту комбинацию дизайнер назвал классикой, которая никогда не выходит из моды.

Винный и синий.

Модельер отметил благородство этих цветов в сочетании и отметил, что оно ему очень нравится.

Голубой и коричневый.

Такую комбинацию оттенков Тан характеризует как “спокойствие, стиль и сдержанность”.

Коричневый и белый.

Этот микс цветов Андре Тану кажется теплым и уютным, что сказывается и на образах.

Модельер призвал своих подписчиков попробовать эти сочетания, а также посоветовал не бояться пробовать в этом году что-то новое.