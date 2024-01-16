Украинский дизайнер Андре Тан рассказал, какой цвет будет в моде в 2024 году, и составил подсказку из трендовых сочетаний фэшн-палитры.
Андре Тан раскрыл трендовые сочетания цветов в 2024 году
На своей странице в Instagram модельер не только назвал оттенки, на которые стоит обратить внимание в этом году, но и показал примеры комбинации цветов.
Андре Тан советует сочетать оттенки следующим образом:
- Пастельно-розовый и красный.
На его взгляд, в результате получается нежная комбинация цветов с “ноткой страсти”
- Кремово-желтый и перламутрово-серый.
Такое сочетание Андре Тан считает очень изысканным и аристократическим, и таким, что подойдет хоть на каждый день, хоть на выход.
- Серый и красный.
Эту комбинацию дизайнер назвал классикой, которая никогда не выходит из моды.
- Винный и синий.
Модельер отметил благородство этих цветов в сочетании и отметил, что оно ему очень нравится.
- Голубой и коричневый.
Такую комбинацию оттенков Тан характеризует как “спокойствие, стиль и сдержанность”.
- Коричневый и белый.
Этот микс цветов Андре Тану кажется теплым и уютным, что сказывается и на образах.
Модельер призвал своих подписчиков попробовать эти сочетания, а также посоветовал не бояться пробовать в этом году что-то новое.