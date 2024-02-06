Певица Джамала дала советы Alyona Alyona и Jerry Heil, которые будут представлять Украину на Евровидении 2024 в шведском городе Мальме.

Что Джамала посоветовала победителям Нацотбора на Евровидение 2024

Артистка отметила, что представительницам Украины нужно готовиться петь вживую и работать над вокалом.

— На сцене ты остаешься один на один со своими эмоциями, голосом. Поэтому я бы посоветовала готовиться именно вокально, возможно, добавить больше бэк-вокалов, потому что на сцене можно шесть человек, а за сценой — сколько хочешь. Хочется, чтобы припев действительно был вроде манифеста, поэтому хочется там больше голосов и больше силы голоса. Добавить именно такие моменты, чтобы песня действительно звучала мощно, — сказала Джамала.

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Также певица вспомнила свою победу на Евровидении в 2016 году. Сначала ее песня 1944 была на 25-м месте в рейтинге букмекеров, а после первой репетиции поднялась на третью строчку. По словам Джамалы, это еще раз доказывает, что на конкурсе все решает живое исполнение.

Артистка считает, что сейчас, как никогда, важно, чтобы Украина звучала на такой огромной площадке, как Евровидение.

— Нам нельзя пренебрежительно относиться к этому конкурсу. Даже в трудные времена мы не можем отказываться, потому что мы исчезаем с радара. Мы не можем себе позволить исчезать, поэтому мы должны петь, говорить, ездить, собирать и так далее, — отметила Джамала в интервью ведущему ICTV Вадиму Карпьяку.

Напомним, что Alyona Alyona и Jerry Heil будут представлять Украину на Евровидении 2024 с песней Teresa & Maria. В финале Нацотбора дуэт получил 21 балл (11 баллов от зрителей и 10 от судей).

Евровидение 2024 состоится в городе Мальме (Швеция). Полуфиналы запланированы на 7 и 9 мая, гранд-финал пройдет 11 мая.