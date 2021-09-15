Фразы вырваны из контекста: Kyivstoner ответил на скандал

Блогер и репер Kyivstoner хорошо понимает, какая ситуация сложилась в Украине, а также не выступает в поддержку политики России.

Об этом в комментарии Фактам ICTV заявил представитель Kyivstoner.

Это видео построено на вырванных из контекста фразах во время интервью, выступлений, чем умело воспользовался Стерненко, как известный провокатор и манипулятор, и никак не отображает сути сказанного. Наш артист понимает сложившуюся в стране ситуацию, но, к сожалению, он никак не может повлиять на нее, — заявил представитель Kyivstoner.

Также он отметил, что Kyivstoner и его команда никогда не выступала в поддержку политики России.

— Господину Стерненко можем лишь посоветовать то же, что и он всем — отправиться на линию фронта и защищать Украину там, а не сидя дома в кресле перед камерой, — добавил представитель артиста.

Три недели назад российский YouTube-проект опубликовал интервью с Kyivstoner, настоящее имя которого Альберт Васильев. Активист Сергей Стерненко обратил внимание на момент, когда репер беззвучно проскандировал: Россия.

Также он опубликовал якобы переписку с Kyivstoner, в которой блогер вступает в спорт из-за войны в Украине. В сети из-за этого сразу разразился скандал.