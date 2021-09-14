У нас сейчас война? Kyivstoner попал в скандал из-за интервью россиянам

Рэпер и блогер Kyivstoner, настоящее имя которого Альберт Васильев, попал в скандал из-за того, что призвал россиян приезжать в Украину.
Дело в том, что три недели назад российский YouTube-проект опубликовал интервью с Kyivstoner.
Ради этого ребята приехали из Челябинска в Киеве.
Во время интервью Kyivstoner признался, что у него много друзей в России, в частности репер и продюсер Баста.
Также репер скандировал посреди Киева: Россия, Россия, Россия.
Потом блогер и активист Сергей Стерненко опубликовал якобы переписку с Kyivstoner, в которой он не замечает войны в стране.
Один из пользователей назвал поведение Kyivstoner преступлением. Блогер со своей стороны спросил, почему видеться с россиянами и скандирует Россия – это преступление. В ответ пользователь написал, что в Украине уже восемь лет война.
— У нас сейчас война? Подожди. А если она у нас, почему ты не на войне, а в своем Львове? Во Львове – война? – ответил Kyivstoner.
Факты ICTV обратились за комментарием к Kyivstoner насчет ситуации, которая сложилась в медиа.