У нас сейчас война? Kyivstoner попал в скандал из-за интервью россиянам

Рэпер и блогер Kyivstoner, настоящее имя которого Альберт Васильев, попал в скандал из-за того, что призвал россиян приезжать в Украину.

Дело в том, что три недели назад российский YouTube-проект опубликовал интервью с Kyivstoner.

Ради этого ребята приехали из Челябинска в Киеве.

Во время интервью Kyivstoner признался, что у него много друзей в России, в частности репер и продюсер Баста.

Также репер скандировал посреди Киева: Россия, Россия, Россия.

Потом блогер и активист Сергей Стерненко опубликовал якобы переписку с Kyivstoner, в которой он не замечает войны в стране.

Один из пользователей назвал поведение Kyivstoner преступлением. Блогер со своей стороны спросил, почему видеться с россиянами и скандирует Россия – это преступление. В ответ пользователь написал, что в Украине уже восемь лет война.

— У нас сейчас война? Подожди. А если она у нас, почему ты не на войне, а в своем Львове? Во Львове – война? – ответил Kyivstoner.

Факты ICTV обратились за комментарием к Kyivstoner насчет ситуации, которая сложилась в медиа.