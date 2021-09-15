Фрази вирвані з контексту: Kyivstoner відповів на скандал

Блогер і репер Kyivstoner добре розуміє, яка ситуація склалася в Україні, а також не виступає на підтримку політики Росії.

Про це в коментарі Фактам ICTV заявив представник Kyivstoner.

Це відео побудоване на вирваних із контексту фразах під час інтерв’ю, виступів, чим вміло скористався Стерненко, як відомий провокатор і маніпулятор, і ніяк не відображає суті сказаного. Наш артист розуміє ситуацію в країні, але, на жаль, він ніяк не може вплинути на неї, – заявив представник Kyivstoner.

Також він зазначив, що Kyivstoner і його команда ніколи не виступали на підтримку політики Росії.

– Пану Стерненко можемо лише порадити те саме, що і він всім – вирушити на лінію фронту і захищати Україну там, а не сидячи вдома у кріслі перед камерою, – додав представник артиста.

Три тижні тому російський YouTube-проект опублікував інтерв’ю з Kyivstoner, справжнє ім’я якого Альберт Васильєв. Активіст Сергій Стерненко звернув увагу на момент, коли репер беззвучно проскандував: Росія.

Також він опублікував нібито переписку з Kyivstoner, в якій блогер сперечається через війну в Україні. В мережі через це одразу вибухнув скандал.