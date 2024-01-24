Украинский ведущий Анатолий Анатолич высмеял Юрия Бардаша, который похвастался паспортом РФ в соцсетях. Шоумен также предсказал судьбу предателя, и ему точно не позавидовать.

Реакция Анатолия Анатолича на гражданство РФ Бардаша

Так, в Instagram Анатолич назвал Бардаша чмоней, ведь теперь продюсер может с легкостью оказаться на фронте, причем со стороны России. О причинах такого решения предателя остается только гадать — ведущий не исключает, что всему виной наркотики.

— Чмоня получил паспорт. Лучшая реклама того, как употребление запрещенных веществ может уничтожить мозг — Юрий Бардаш, — заявил Анатолич.

Шоумен также пофантазировал над будущим новоиспеченного гражданина РФ — не исключено, что его ждет мобилизация, а уже после нее — вполне ожидаемая смерть на территории Украины.

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— Думаю, его скоро мобилизируют в России. А затем еще быстрее могилизируют в Украине, — подытожил ведущий.

Напомним, что Бардаш получил паспорт РФ и сфотографировался с ним на фоне снимка Путина и триколора. Фото он дополнил произведением Маяковского о советском паспорте. Правда, украинцы поинтересовались, уничтожил ли он украинский документ.